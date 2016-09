Centrodestra: Capezzone, tra Parisi e Lega manca scossa thatcheriana

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Assistiamo a due eventi politici rispettabilissimi, ma, a mio avviso, al centrodestra serve (anche e soprattutto) qualcos'altro. Parisi ha scelto un neocentrismo vago nei contenuti e ambiguo negli approdi (tra Ncd, Cl, tanti filorenziani e neonazareni), e Pontida esprime -per definizione- lo spirito di Pontida. Quello che manca è una scossa thatcheriana, una operazione veramente forte su tasse/spesa/debito, una contestazione forte (ma seria) dell'attuale Ue, un ancoraggio occidentale atlantico, risposte dure (ma praticabili) sull'immigrazione incontrollata". Lo afferma Daniele Capezzone, deputato dei Conservatori e riformisti."Tra chi non vede l'ora di ricongiungersi a Renzi (Milano), e chi alza i toni anche verso i defunti, serve -aggiunge- una opzione culturalmente audace ma politicamente affidabile. È -a mio avviso- questo il compito a cui è chiamata la Convenzione Blu. Su Raffaele Fitto e su tutti noi che l'abbiamo voluta e convocata (www.laconvenzioneblu.it) grava una responsabilità grande in un contesto difficile, che va affrontata senza illusioni e consapevoli delle difficoltà: dare un'occasione a chi (giovane e meno giovane) non si sente rappresentato nè a Milano nè a Pontida".

