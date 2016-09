Centrodestra: Brunetta, benvenuto a Parisi in Forza Italia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Abbiamo seguito con interesse e trasporto l'intervento di Stefano Parisi a conclusione della due giorni della convention milanese 'Energie per l'Italia', organizzata al Megawatt. Che dire, le sue parole sono assolutamente condivisibili, mi ci ritrovo pienamente". Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Dal bisogno di costruire una nuova speranza per l'Italia -aggiunge- all'unità del centrodestra; dall'inganno degli 80 euro alla debolezza dell'Italia in politica estera; dal bisogno di aggiornare il manifesto del '94 all'importanza di organizzare occasioni di coinvolgimento a livello locale; dalla constatazione che le manovre di Monti hanno ucciso la nostra economia al 'no' chiaro e deciso al referendum e ad una riforma che prende in giro gli italiani; dall'ipocrisia della sinistra a Capalbio a Renzi che rappresenta un pericolo per il nostro Paese. Bene Parisi, queste frasi appartengono alla nostra storia, al dizionario politico di Forza Italia. A questo punto un caloroso benvenuto a Parisi in Forza Italia, benvenuto tra noi". "Quando vuole -conclude Brunetta- gli daremo la tessera e, sempre quando vuole, siamo pronti a lavorare insieme, visto che oggi abbiamo ascoltato cose che diciamo e che sosteniamo da anni".

Adnkronos