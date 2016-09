Roma: Grillo a direttorio, Raggi dirà no a Olimpiadi, a gennaio tagliando

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Virginia lasciamola lavorare, a breve arriverà il no alle Olimpiadi e farà una bella conferenza stampa. Deve portare avanti il programma M5S, per Roma abbiamo scritto un programma meraviglioso. A gennaio poi facciamo il tagliando, vigiliamo step by step. Ma ora serriamo le file e mettiamola alla prova". Così Beppe Grillo, viene riportato all'Adnkronos, sentendo alcuni membri del direttorio grillino dopo i dissapori nati nelle ultime 24 ore attorno al Campidoglio. Il leader M5S ha ribadito la linea espressa nel post riportato ieri sul suo blog, nonostante le perplessità di alcuni membri dello stesso direttorio e di numerosi parlamentari, la deputata Roberta Lombardi in prima fila. Grillo, in sintesi, è tornato a ribadire che sul Campidoglio il M5S vigila, come assicurato dal palco di Nettuno, e ha parlato di veri e propri "tagliandi" sulla realizzazione del programma, il primo in agenda a gennaio. A dunque ha invitato i suoi a stare "tranquilli", evitando dissapori e liti sui social network.

