Rifiuti: diminuisce raccolta di carta e cartone in Lombardia, -1,2% nel 2015

Milano, 16 set. (AdnKronos) - Lo scorso anno in Lombardia ogni cittadino ha raccolto mediamente 53,7 chili di carta e cartone. Per un totale di oltre 520 mila tonnellate di carta e cartone raccolti, con una flessione dell'1,2% rispetto al 2014. Il dato è superiore alla media nazionale, pari a 51,5 chili per abitante, ma di circa nove punti inferiore alla media registrata nell’area Nord, pari a 62 chili. E' quanto emerge dai dati diffusi da Comieco, il consorzio per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica. La provincia più virtuosa è Mantova, dove nel 2015 ogni cittadino ha raccolto mediamente 62,3 chili di carta e cartone, un dato non lontano dalla provincia di Sondrio, i cui cittadini in un anno hanno recuperato 62,1 chili di materiali cellulosici. Seguono Brescia con 61,2 chili per abitante e Cremona (58,1), Bergamo (57,3) e Milano (55,6). Al di sotto della media nazionale si posizionano, invece, le province di Varese (50,6), Monza e Brianza (47,6), Como (46,6), Lodi (43,7), Lecco (42,5) e Pavia (39,5).

Adnkronos