Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Questa riforma è un pasticcio dannoso per il paese". Lo ha detto Massimo D'Alema la festa de L'Unità di Roma nel dibattito con Roberto Giachetti sulla riforma costituzionale. D'Alema respinge la tesi per cui la riforma ricalchi le tesi della bicamerale sul superamento del bicameralismo perfetto: "Questa riforma non abolisce il Senato ma crea una Camera di serie B. Nel '97 volevamo un Senato federale vero".

