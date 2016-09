Referendum: D'Alema, in campo per dare voce a popolo centrosinistra

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Non sono stato mosso da ragioni di partito" ma "per dare voce, visto che nessuno lo faceva" a "un popolo del centrosinistra, che comprende una parte rilevante di elettori che ha abbandonato il Pd" che sono contro la riforma costituzionale. Lo ha detto Massimo D'Alema durante il confronto sul referendum con Roberto Giachetti alla festa de L'Unità di Roma. "Io non ho creato una corrente del Pd, ma ho pensato che si dovesse dar voce a questo popolo di centrosinistra che non condivide questa riforma", ha aggiunto D'Alema spiegando che la sua "presenza nella campagna sarà limitata ma, spero, significativa".

