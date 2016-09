Psicologia: studio, uomini con la barba preferiti per relazioni durature

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos Salute) - Una bella barba, trend del momento, rende gli uomini più attraenti. Le donne, infatti, sembrano preferire i maschi barbuti per una relazione duratura, secondo un recente (e corposo) studio australiano pubblicato su Journal of Evolutionary Biology, che ha coinvolto 9.991 persone (8699 donne, 1292 maschi).I ricercatori dell'università del Queensland hanno messo a punto un sistema di indagine complesso, basato anche sulla manipolazione delle immagini, che ha dimostrato come i tratti mascolini non sono tutto e la barba ha un ruolo determinate nella seduzione. Semplificando, però, è stato chiesto alle donne che hanno partecipato allo studio di guardare alcune foto di uomini con diversi tipi di barba e rasatura, immagini che i ricercatori hanno anche, in un'altra fase dello studio, modificato al computer per rendere i volti più o meno virili (mascella quadrata, sopracciglia marcate ecc). In seguito è stato chiesto alle volontarie di dividere le fotografie in due categorie di uomini: quelli con i quali avrebbero passato una notte e quelli che apparivano affidabili per una lunga relazione. I risultati finali hanno mostrato che le donne avevano scelto, prevalentemente, uomini dai tratti virili e la barba di tre giorni per l'avventura di una sera e uomini con la barba più folta per una storia duratura. Un criterio di scelta inconscio molto ben radicato perché le donne hanno continuato a scegliere i 'barbuti' anche quando, con l'aiuto del pc, i ricercatori hanno femminilizzato i caratteri di quelli dalla folta barba. "I nostri risultati - spiega Barnaby Dixson, ricercatore che ha partecipato allo studio - suggeriscono che la barba rappresenta un segnale di dominazione intrasessuale", e questo probabilmente perché si associa ad una maggiore capacità riproduttiva".

