Piacenza: Filt, ora impegno Governo su legalità settore (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Va diffuso - dice Guida - un modello per governare e migliorare la qualità dell’organizzazione del ciclo produttivo con più trasparenza nel sistema, lo stop alla terziarizzazione ed agli appalti al massimo ribasso ed affidamenti diretti solo a soggetti qualificati che riconoscano il lavoro dipendente e applichino condizioni dignitose nello svolgimento delle mansioni richieste". Inoltre in questa fase di rinnovo del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione - ricorda infine Guida - siamo impegnati con le nostre richieste, presenti nella piattaforma contrattuale, su appalti, applicazione della clausola sociale in caso di cambio appalto e sui processi re-internalizzazione delle attività”.

Adnkronos