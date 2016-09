Piacenza: Filt, ora impegno Governo su legalità settore

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - “Sostegno alle iniziative di mobilitazione locali delle categorie dei trasporti che, insieme alle organizzazioni confederali regionali, si stanno promuovendo in particolare in Lombardia ed Emilia Romagna, di solidarietà alla famiglia dell’operaio ucciso ieri a Piacenza e per chiedere un forte impegno delle istituzioni nel settore della logistica, del facchinaggio e dei corrieri espresso per il ripristino della legalità nel lavoro”. E’ quanto esprime il segretario generale della Filt Cgil Alessandro Rocchi chiedendo anche “la ripresa del tavolo della legalità, presso il Ministero del Lavoro, ormai fermo da più di un anno". Un tavolo, dice Rocchi, che, "oltre a sindacati e organizzazioni datoriali della committenza e della cooperazione, deve vedere la presenza e l’azione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Interni, in quanto gli appalti della logistica sono soggetti ad azioni non regolamentate e violente quali blocchi illegittimi e selvaggi dell’attività”. “Serve - aggiunge inoltre il segretario nazionale Filt Giulia Guida - una sede di incontro permanente con le associazioni datoriali sul tema degli appalti per concordare impegni concreti e responsabili da parte di tutta la committenza indirizzati a contrastare la competizione sleale ed il lavoro irregolare".

