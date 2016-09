Monza: evade dai domiciliari e aggredisce la ex, arrestato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 15 set. (AdnKronos) - E' evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per andare dalla ex fidanzata, che ha minacciato e aggredito con un coltello. Ma al suo ritorno a casa, a Meda, in provincia di Monza e Brianza, ha trovato i carabinieri, che lo hanno arrestato. L'aggressore, un 33enne del posto con alcuni precedenti penali, verso le 23 di ieri è evaso dai domiciliari ed è andato a Cassago Brianza, in provincia di Lecco, dove abita una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. L'ha minacciata con un coltello e l'ha aggredita, ma dopo una breve colluttazione con il nuovo compagno della vittima, è fuggito. Tornato nella propria abitazione, ha tentato di fuggire dai carabinieri, che lo hanno inseguito e bloccato.

