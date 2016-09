Messina: scoperta piantagione, arrestato consigliere comunale di Spadafora (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per il giovane consigliere comunale e il suo complice sono così scattate le manette per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché furto aggravato di energia elettrica. L'intera area è stata sequestrata, così come 7 piante di marijuana alte un metro, altre due in fase di essicazione, 60 grammi di sostanza stupefacente pronta per essere immessa nel mercato. Ilacqua è il terzo amministratore locale tratto in arresto negli ultimi tempi dai carabinieri del Comando provinciale di Messina. Nei mesi scorsi sono stati arrestati l’assessore all’Agricoltura del Comune di S. Teodoro e un consigliere comunale del Comune di Terme Vigliatore. La droga sarà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti di laboratorio. Entrambi gli arrestati sono stati condotti nelle proprie abitazione in attesa dell'udienza di convalida.

Adnkronos