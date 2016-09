Messina: scoperta piantagione, arrestato consigliere comunale di Spadafora

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Una piantagione di droga è stata scoperta a Spadafora (Messina) dai carabinieri che hanno fatto scattare le manette ai polsi di Antonino Lizzio, 49 anni, e Giovanni Ilacqua, 49 anni, consigliere comunale. Da giorni i militari avevano intensificato i servizi antidroga sulla fascia tirrenica che da Messina conduce al centro di Milazzo, insospettiti dalla forte recrudescenza dello spaccio di stupefacenti. In un casolare in località Serra Puntale a Spadafora, al termine di diversi giorni di pedinamenti, i carabinieri hanno trovato una vera e propria coltivazione di marijuana indoor con lampade alogene e ventilatori per consentire la crescita delle piante e la successiva essicazione. Una catena di montaggio talmente ben organizzata che i due si erano premurati anche di abbattere i costi dell’energia elettrica, allacciandosi abusivamente a un palo della rete elettrica pubblica.

Adnkronos