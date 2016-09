M5S: Pizzarotti, resto sospeso? Vertici temono giudizio attivisti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - Resterà 'congelato', ovvero sospeso dal M5S e in attesa del verdetto sul suo futuro. Questi i rumors nel Movimento sul destino di Federico Pizzarotti, voci a cui il sindaco di Parma risponde puntando il dito contro chi ha deciso la sua sospensione e contro un direttorio "inadeguato e incapace di decidere"."Se dovessi restare sospeso - dice il sindaco all'Adnkronos - sarebbe ancor più evidente l'inadeguatezza dei presunti vertici e l'incapacità di gestire situazioni. Non c'è volontà di decidere, probabilmente, perché si ha timore del giudizio degli attivisti". Se il verdetto -sospensione o reintegro- non dovesse arrivare, "valuteremo cosa fare... Ma mi auguro che il direttorio torni sui suoi passi e venga a Parma a chiarire, altrimenti sarà un nuovo boomerang per tutti loro".

Adnkronos