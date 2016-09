M5S: Pizzarotti, ora voglio reintegro, direttorio venga a Parma (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Sulla vicenda del teatro Regio "sapevamo di avere agito in massima coscienza". La vicenda giudiziaria era nata "da accuse, esposti di un'opposizione priva di contenuti", mentre per il M5S "era diventata il pretesto per metterci in difficoltà: peccato si sia trasformata in un boomerang per chi ha dato giudizi sprezzanti sulla nostra situazione", a partire da "Luigi Di Maio, che ora si ritrova in una condizione a Roma che è sotto gli occhi di tutti".La vicenda di Parma e della sospensione del sindaco, da mesi in attesa del verdetto sul suo futuro all'interno del Movimento, "mostra l'inadeguatezza dei vertici. Ora chiedo a chi ha deciso di mandare quella mail" in cui veniva comunicata la sospensione di Pizzarotti "di procedere col mio reintegro, che non accetterò via mail. Le scuse non mi interessano, mi interessa un'apertura reale. A me interessa si cambi rotta, perché ho a cuore il futuro del Movimento che rischia invece di essere divorato da lotte intestine e correnti".

