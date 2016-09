M5S: Pizzarotti, ora voglio reintegro, direttorio venga a Parma

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - La sospensione da parte del M5S "è stata un boomerang, ora voglio il reintegro nel Movimento ma non con la mail dell'anonimo staff di Grillo: il direttorio deve venire a Parma, una mail non è sufficiente. Il direttorio venga qui e dimostri di voler realmente invertire la rotta, non accetto un reintegro via posta elettronica". Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, appresa la notizia dell'archiviazione dal Gip del Tribunale di Parma della sua posizione sulla vicenda delle nomine dei vertici del Teatro Regio. (segue)

