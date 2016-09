M5S: archiviazione Pizzarotti non basta, resta 'congelato'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - L'archiviazione non basta a metter fine al divorzio tra Federico Pizzarotti e i vertici del M5S. Archiviata dal Gip del Tribunale di Parma la posizione del sindaco sulla vicenda delle nomine dei vertici del Teatro Regio, a quanto si apprende il primo cittadino continuerà a rimanere 'congelato' per il M5S, vale a dire sospeso in attesa di verdetto: espulsione o reintegro. Sempre che Pizzarotti non decida di 'strappare' e lasciarsi la porta del Movimento alle spalle una volta per tutte, come in molti vorrebbero tra Roma, Genova e Milano.Fatto sta, che quando la notizia dell'archiviazione piomba nei palazzi romani ci si interroga sul da farsi. Si attende la conferenza stampa del primo cittadino, ma alla fine prevale la linea del silenzio, con Parma e su Parma. Perché, viene spiegato, nei vertici del Movimento tutti erano certi da tempo che la vicenda del teatro Regio si sarebbe risolta in un'archiviazione, "il problema è che Pizzarotti ha deciso di tenersi tutto per sé, non condividendo il fatto di aver ricevuto un avviso di garanzia - il ragionamento - è ormai il rapporto di fiducia è venuta meno". E a peggiorare la situazione, viene spiegato, la risposta di Pizzarotti alla mail in cui lo staff di Beppe Grillo chiedeva documenti al sindaco sulla vicenda giudiziaria che lo riguardava. E a cui il primo cittadino rispose negando i documenti a un "anonimo staff", lo stesso "che gli ha consentito di diventare il sindaco di Parma", viene fatto notare.

Adnkronos