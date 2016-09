Leonardo: ministero Difesa Uk aquista sistemi anti-missile (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - “L’avanzata tecnologia su cui si basa il BriteCloud dimostra la fiducia del Ministero della Difesa nella straordinaria creatività dei nostri fornitori.Con un investimento di £178 miliardi, questi nuovi equipaggiamenti dimostrano il nostro impegno verso un’innovazione sempre più spinta, frutto delle migliori capacità e talenti del nostro Paese, capace di proteggere efficacemente le Forze Armate del Regno Unito dagli avversari”, commenta il segretario alla Difesa Michael Fallon. Il BriteCloud EAD (Expendable Active Decoy) è stato realizzato da Leonardo in collaborazione con il Ministero della Difesa del Regno Unito, in particolare con il Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) e il Defence Equipment and Support organisation (DES). BriteCloud è stato lanciato a novembre 2013 ed è ora in fase di produzione dopo i risultati positivi dei test effettuati su velivoli Tornado e Gripen NG. Leonardo collabora con la società svedese Saab per offrire il dispositivo come opzione per potenziare gli equipaggiamenti di protezione di tutte le varianti del Gripen, incluso il nuovo modello E. Il BriteCloud viene espulso da una cartuccia standard di 55mm e può essere sostituito con un flare delle stesse dimensioni senza ulteriori interventi di integrazione sulla piattaforma. Leonardo sta lavorando, insieme ad altri costruttori, per adattare i sistemi esistenti all’uso di cartucce da 55mm.

Adnkronos