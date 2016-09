Lega: Salvini prepara discorso domenica, parlerò di federalismo aggiornato (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per domenica, annuncia il segretario federale, "c'è già un numero di pullman nettamente superiore a quelli dell'anno precedente e di quello prima ancora, per intenderci: ci sarà gente che parte dalla Sicilia e dalla Sardegna la notte prima". L'Europa ("quanto di più antidemocratico sia stato inventato negli ultimi anni"), l'immigrazione, il referendum saranno i temi cardine del raduno, ma anche, lascia intendere Salvini, un nuovo genere di federalismo, per "riorganizzare l'Italia come aveva già fatto Bossi", ma con i problemi del 2016. "Vent'anni fa - dice ancora - non avevamo l'euro in tasca, la Bce e il Fmi non avevano un ruolo così importante". Ai microfoni di Radio Padania Salvini spiega di essersi riletto in questi giorni 'L'Asino di Buridano' di Gianfranco Miglio. Per riorganizzare lo Stato, "Miglio, più che ai comuni, alle province o alle regioni fatte a tavolino, pensava a comunità regionali: lui parlava di tre o quattro comunità regionali, al Nord, al Centro e al Sud. Le si può chiamare macroregioni, lui le chiamava comunità: secondo me da lì si potrebbe ripartire e di questo parleremo domenica".

Adnkronos