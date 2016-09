Lega: Salvini prepara discorso domenica, parlerò di federalismo aggiornato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 16 set. (AdnKronos) - Non solo i 'no' dello slogan di Pontida 2016 ('"Donne e uomini liberi votano no") ma anche i 'si' che la Lega Nord vuole costruire saranno elencati domenica, durante il tradizionale raduno al 'pratone' della cittadina bergamasca giunto quest'anno alla sua 27esima edizione. "Al di là del No alla pessima riforma di Renzi, vorrei provare a indicare quali sono i sì della Lega, quale sarà la riforma a cui lavoreremo dopo la bocciatura a questo referendum infame e la via della libertà e di un federalismo aggiornato al 2016", spiega ai microfoni di Radio Padania Matteo Salvini.Il segretario federale della Lega Nord, che oggi a Pontida ha iniziato la kermesse leghista con il patto dei tre governatori del Nord (Luca Zaia, Roberto Maroni e Giovanni Toti), aspetta proprio domenica per sciogliere alcuni nodi sul futuro del suo partito. "Intorno alle 12, avrò l'onore e l'onere di indicare quello che per me è il percorso della Lega nei prossimi mesi, senza particolare ansia per i tentativi di qualcun'altro di cui non si sono capite nè le idee nè i compagni di viaggio", dice ancora riferendosi a Stefano Parisi, protagonista di un'altra 'convention' del centrodestra.

Adnkronos