L.elettorale: D'Attorre, staneremo doppio gioco Renzi su Italicum

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Renzi pensa di poter utilizzare lo stesso meccanismo di qualche anno fa, quando elevando Massimo D’Alema a totem polemico riusci' a dare propellente alla sua scalata alla segreteria. Il premier pero' non si rende conto che i tempi sono cambiati e oggi il premier non e' affatto percepito come piu' nuovo di D’Alema, governa da quasi 3 anni e i suoi risultati sono stati scarsi, soprattutto sul piano economico sociale e nella risposta alla crisi del Paese". Lo dichiara Alfredo D’Attorre, dell'esecutivo nazionale di Sinistra Italiana in un'intervista al Sussidiario. "Il prossimo 21 settembre - prosegue l'esponente della sinistra - la Camera votera' la nostra mozione in cui si chiede al governo di modificare l’Italicum. Staremo a vedere quali comportamenti verranno tenuti, al di la delle battute propagandistiche. Intendiamo fare chiarezza e stanare il doppio gioco di Renzi e del Pd, perche' da un lato il premier annuncia la volonta' di mettere mano alla legge elettorale, dall’altra non compie quel riconoscimento che sarebbe essenziale per dare credibilità a qualsiasi tentativo in questo senso". "Occorrerebbe cioe' - conclude D'Attorre - un atto di umilta', cioe' il riconoscimento del fatto che l’impianto di fondo dell’Italicum, la sua concezione plebiscitaria, va rimesso in discussione. E dovrebbe riconoscere che aver voluto approvare una legge elettorale a tutti i costi imponendola con il voto di fiducia e' stata una forzatura grave, dovrebbe chiedere scusa e riconsegnare davvero la materia al Parlamento".

