Roma, 16 set. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sarà domani, sabato 17 settembre, a Firenze, dove, in mattinata, parteciperà al Wired Next Fest (Palazzo Vecchio) e alla V Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità (Fortezza da Basso). Nel pomeriggio il premier sarà a Roma per rendere omaggio alla camera ardente del presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

