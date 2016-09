Enel: accordo di tax equity per progetto eolico Cimarron Bend in Usa (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - L’impianto eolico di Cimarron Bend, la cui costruzione è iniziata ad aprile del 2016, dovrebbe entrare in esercizio nel 2017. La sua realizzazione richiederà un investimento di circa 610 milioni di dollari statunitensi, in linea con quanto previsto dall’ultimo Piano strategico del gruppo Enel.Una volta in esercizio, Cimarron Bend sarà in grado di generare circa 1,8 TWh l’anno, pari al consumo medio annuale di più di 149mila famiglie americane, evitando l’immissione in atmosfera di circa 1,3 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. Cimarron Bend venderà l’energia elettrica prodotta in base a due contratti di fornitura di lungo termine da 200 MW tra loro collegati, uno stipulato con Google e l’altro con il Kansas City Board of Public Utilities. Cimarron Bend sarà il primo impianto eolico del gruppo Enel in Nord America a vendere parte dell’energia prodotta a un’azienda privata. Egpna è presente in 22 Stati degli Usa e in due province del Canada, con più di 2,5 GW di capacità installata distribuiti in quattro differenti tecnologie rinnovabili: eolico, solare, geotermico e idroelettrico

