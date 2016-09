Enel: accordo di tax equity per progetto eolico Cimarron Bend in Usa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - Enel Green Power North America, la società del gruppo Enel attiva nel settore delle energie rinnovabili negli Stati Uniti, ha firmato attraverso la controllata Cimarron Bend Wind Holdings un accordo di Tax Equity del valore di circa 500 milioni di dollari statunitensi con tre investitori (Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan e MetLife) per la realizzazione dell’impianto eolico da 400 MW di Cimarron Bend in Kansas. Lo rende noto il gruppo energetico italiano.L’accordo, in linea con una prassi comunemente seguita negli Usa per lo sviluppo di progetti rinnovabili, prevede che gli investitori conferiscano la somma stabilita a Cimarron Bend Wind Holdings, società proprietaria dell’impianto eolico, in cambio del 100% dei titoli partecipativi di 'Classe B' relativi al progetto. Questa partecipazione consentirà ai tre investitori di ottenere, a determinate condizioni stabilite dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti, una percentuale dei benefici fiscali che saranno riconosciuti al progetto di Cimarron Bend. Egpna, attraverso Cimarron Bend Wind Holdings, manterrà invece a sua volta il 100% dei titoli partecipativi di 'Classe A' e, quindi, la gestione del progetto.L’impegno finanziario degli investitori è diventato effettivo al momento della firma dell’accordo e i fondi verranno versati in due fasi; la prima rata sarà versata a metà dell’opera di realizzazione del progetto da 400 MW, e la seconda una volta completato il progetto stesso. L’accordo di Tax Equity sarà supportato da una parent company guarantee di Enel.

Adnkronos