Elettricità: Autorità, non è più sospesa delibera bollette luglio-settembre

Roma, 16 set. (AdnKronos) - La delibera di aggiornamento delle bollette di luglio-settembre "non è più sospesa" e quindi sono potenzialmente valide a tutti gli effetti ma in attesa del dibattimento del merito previsto a febbraio. E' in sintesi quanto spiega l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas. Il Tar Lombardia con l’ordinanza n. 1185, pubblicata oggi, sottolinea l'Authority per l'Energia, "si è pronunciato sulla questione della conferma della sospensione cautelare della deliberazione dell’Autorità 354/2016/R/eel - Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela – (provvisoriamente sospesa con decreto cautelare monocratico n. 911 del Tar Lombardia del 19 luglio 2016, confermato con successivo decreto monocratico n.982 del 28 luglio 2016 a seguito dell’istanza di revoca presentata dall’Autorità)".Nell’ordinanza i giudici della Sezione Seconda, in seduta collegiale, sottolinea l'Aeegsi, "hanno considerato come il ricorso presenti profili di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito, ritenendo pertanto, di 'dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia, assicurando altresì adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di accoglimento del ricorso (nel merito)'".

Adnkronos