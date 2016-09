Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 16 set. (Labitalia) - "Il 'Regional Randstad Award' è una pregevole iniziativa che dà lustro alle più importanti e radicate realtà imprenditoriali del territorio". Così, con Labitalia, Elena Donazzan, assessore all'Istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità della Regione Veneto, commenta il 'Regional Randstad Award', il premio assegnato da Randstad, secondo operatore al mondo nel mercato dei servizi per le risorse umane, alle aziende del Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud in cui i potenziali dipendenti preferirebbero lavorare, sulla base della più importante indagine indipendente di employer branding. "Credo che l'employer branding -conclude Donazzan- misuri non solo il fascino che un'impresa riscuote in un bacino potenziale di lavoratori e collaboratori, ma anche la credibilità che la stessa azienda si è costruita nel tempo, mettendoci sempre la faccia non solo dinanzi ai clienti ma anche nel tessuto economico e sociale in cui agisce ed è inserita".

Adnkronos