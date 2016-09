Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - - La presidenza del Consiglio ha disposto per lunedì 19 settembre -in concomitanza con i funerali del senatore Carlo Azeglio Ciampi, presidente emerito della Repubblica- una giornata di lutto nazionale con l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio italiano. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Adnkronos