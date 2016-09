Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Esprimiamo sentito cordoglio da parte dei gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi". Così in una nota i capigruppo M5S in Parlamento Laura Castelli e Luigi Gaetti.

