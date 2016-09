Ciampi: Fratoianni, Salvini? Un poveraccio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Il segretario dei leghisti ormai non sa piu' cosa inventarsi per avere qualche riga sui giornali e qualche spazio in tv. Ora arriva pure al dileggio di una persona appena scomparsa. Si possono avere idee diverse e diverse valutazioni sulla vicenda politica di Carlo Azeglio Ciampi ma le parole di Salvini sono l'ennesimo segno della sua cifra morale e politica. Poveraccio". Lo afferma Nicola Fratoianni dell'esecutivo nazionale di Sinistra Italiana.

