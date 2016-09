Ciampi: Fnp Cisl, ha fatto tanto per il proprio Paese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Oggi piangiamo un grande ex Presidente Emerito della Repubblica che ha fatto fatto per il proprio Paese". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Cisl Pensionati, Gigi Bonfanti, alla notizia della scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi."Con orgoglio, fermezza e determinazione -sottolinea- era riuscito a far prevalere l'importanza della concertazione nel perseguimento di scelte importanti per il Paese, riconoscendo alle parti sociali il ruolo di un punto di riferimento importante per la società. Ci stringiamo alla moglie Franca e a tutta la famiglia - conclude Bonfanti - ricordando con affetto un uomo delle Istituzioni che, prima di essere Presidente della Repubblica, è stato un grande cittadino italiano, integerrimo e lungimirante".

