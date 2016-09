Ciampi: da Bankitalia al Quirinale, una vita al servizio della Repubblica /Adnkronos (4)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - A maggio del 1999 Ciampi arriva alla massima carica della Repubblica, con l'elezione al Quirinale. Una scelta che mette d'accordo tutte le principali forze politiche, tanto che viene eletto al primo scrutinio con 707 voti. Un'impresa che era riuscita solo ad Enrico De Nicola e Francesco Cossiga.Sul piano politico gran parte della permanenza al Colle coincide con la presenza al governo di Berlusconi e del centrodestra, una coabitazione non sempre facile. Ma gli anni di Ciampi vengono soprattutto ricordati per il grande sforzo teso a risvegliare negli italiani lo spirito patriottico, partendo dalla valorizzazione di simboli come la bandiera e l'inno nazionale, che il Capo dello Stato invita tutti a cantare, rivolgendosi in generale a tutti i cittadini e in particolare personaggi di grande impatto mediatico come gli atleti azzurri.Una missione che lo continuerà a vedere impegnato anche dopo il 2006, quando lascia il Quirinale, unita ai pressanti appelli per non frenare il processo di integrazione europea, anzi per dargli nuovo e continuo impulso, rispetto alle crepe che si aprono all'interno dell'Ue.

