Ciampi: da Bankitalia al Quirinale, una vita al servizio della Repubblica /Adnkronos (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Vi rimane fino alla primavera del 1993, quando nell'Italia travolta da Tangentopoli viene chiamato da Oscar Luigi Scalfaro a guidare il governo, primo presidente del Consiglio non parlamentare. Subito una partenza difficile, con il Pds che decide di ritirare immediatamente i ministri che aveva indicato, all'indomani del voto in Parlamento che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi. Mesi difficili e turbolenti su tutti i fronti, con momenti anche drammatici come gli attentati di via dei Georgofili a Firenze, pochi giorni dopo l'insediamento dell'esecutivo; e quelli dell'estate a via Palestro, a Milano; e a San Giorgio al Velabro e a San Giovanni in Laterano, a Roma. Sul piano economico, vanno ricordati gli interventi per la lotta all'inflazione, che ruotano intorno all'accordo governo-parti sociali del luglio del 1993, che pone fine ad ogni meccanismo di indicizzazione ed individua nel tasso di inflazione programmata il parametro di riferimento per i rinnovi contrattuali.

Adnkronos