Ciampi: da Bankitalia al Quirinale, una vita al servizio della Repubblica /Adnkronos

Roma, 16 set. (AdnKronos) - Governatore della Banca d'Italia, presidente del Consiglio, Capo dello Stato, un uomo alla guida e al servizio delle Istituzioni nel vero senso della parola, capace di coniugare cultura e formazione umanistica e scienze economiche; orgoglio e amor patrio ed europeismo convinto. Carlo Azeglio Ciampi avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 9 dicembre, essendo nato a Livorno nel 1920. Nel 1941 consegue la laurea in Lettere e il diploma della Scuola Normale di Pisa, quindi nel 1946 si laurea in Giurisprudenza sempre a Pisa. In quell'anno viene assunto in Banca d'Italia, dove inizia una carriera che lo porterà ai vertici dell'Istituzione e che si concluderà nel 1993.Nel 1960 entra nell'Ufficio studi di via Nazionale, di cui dieci anni dopo assume la Direzione. Poi nel 1973 viene nominato segretario generale, vicedirettore generale nel 1976, direttore generale nel 1978 e nell'ottobre del 1979 è chiamato al ruolo di governatore.

