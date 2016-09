Ciampi: Cattaneo, ha portato l'Europa nel cuore degli italiani

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 16 set. (AdnKronos) - "Ciampi ha portato l'Europa nel cuore degli italiani, ponendo la prospettiva europea come riferimento del suo lavoro istituzionale". Con queste parole Raffaele Cattaneo, presidente consiglio regionale della Lombardia, esprime "grande cordoglio" per la morte dell'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, scomparso oggi. Il presidente regionale ricorda che Ciampi ha speso "tutta la sua vita a servizio delle istituzioni" e ne approfitta per lanciare l'invito a tenere ancora l’Europa "come nostro orizzonte", un’Europa che "anche noi vogliamo diversa", ma che non può portare ad "esiti estremi come la Brexit".Alla famiglia di Ciampi e, in particolare alla moglie Franca, anche a nome del Consiglio regionale della Lombardia, il presidente rivolge "un pensiero commosso di vicinanza".

