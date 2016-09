Ciampi: Calderoli, Salvini ha alzato troppo toni ma ha ragione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Siamo alle solite, è colpa di Salvini se è morto Ciampi? È colpa di Salvini se l'euro ci ha impoverito e questa Unione Europea ci ha tolto libertà e autonomia? Salvini oggi ha solo ricordato i danni fatti dall'euro e da questa Europa e chi erano i responsabili che hanno lavorato per creare questa condizione ovvero i vari Prodi, Napolitano, Monti e appunto il compianto Ciampi". Lo dichiara Roberto Calderoli della Lega."Magari, se fossi stato in Salvini, avrei evitato di alzare i toni proprio oggi, nel giorno del cordoglio, e lo avrei fatto tra qualche giorno, ma la sostanza piaccia o no resta questa e concordo con l'analisi di Salvini. E io anzi faccio un'aggiunta, ricordando un episodio vissuto in prima persona ovvero di quando Ciampi, come presidente della Repubblica, intervenne facendo correggere il premio di maggioranza al Senato della legge elettorale che avevo scritto da ministro, perché il suddetto premio venisse attribuito a livello regionale e non a livello nazionale svuotando di fatto di significato una legge elettorale, la legge 270, che garantiva la governabilità, cosa che più volte da me asserita pubblicamente e mai smentita da Ciampi"."Giusto o sbagliata quella legge elettorale (che dopo questa modifica fui il primo a definire una 'porcata', prendendone le distanze) avrebbe garantito una governabilità, ma purtroppo a causa dell'intervento di Ciampi questa governabilità è venuta a mancare, in tutti questi anni, con tutte le conseguenze del caso ed è nato il 'Porcellum'. Facciamo tesoro della sua eredità, giusta o sbagliata che sia, per non commettere analoghi errori in futuro. Ma è la giornata del cordoglio alla famiglia e del dolore, tanto poi a giudicare Ciampi sarà la storia", conclude Calderoli.

Adnkronos