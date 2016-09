Ciampi: Bindi, leale e integerrimo servitore istituzioni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Ci lascia un grande italiano che ha interpretato come pochi i valori della Costituzione e della democrazia. Il Presidente Carlo Alberto Ciampi è stato uno dei protagonisti del cambiamento negli anni della nostra dura e difficile transizione politica e un leale e integerrimo servitore delle istituzioni che ha contribuito a restituire credibilità all'Italia in Europa e nel mondo". Lo scrive in una nota la presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi. "Ho avuto l'onore di essere con lui nei primi governi dell'Ulivo - ricorda ancora Bindi - e ne ricordo la passione civile e la determinazione nel perseguire l'ambizioso traguardo dell'ingresso nell'euro. Alla signora Franca e alla famiglia la mia commossa vicinanza".

