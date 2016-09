Ciampi: Beccalossi, una persona intelligente e alla mano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 16 set. (AdnKronos) - "Nell'esprimere il cordoglio per la scomparsa del Presidente Carlo Azeglio Ciampi, desidero ricordarlo come una persona intelligente e allo stesso tempo disponibile e 'alla mano'. Ho avuto il piacere di conoscerlo durante alcune sue visite istituzionali nella nostra regione. In una di esse, gli consegnai personalmente una bottiglia di vino che il mondo della viticoltura lombarda decise di produrre e dedicargli". Lo dice Viviana Beccalossi, assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo di Regione Lombardia, ricordando la figura del Presidente Ciampi e ripensando a quando da vicepresidente della Lombardia, con delega all'Agricoltura, il 4 marzo 2004, durante una visita a Sesto San Giovanni, diede a Ciampi una bottiglia di 'Vino del presidente', un moscato rosa prodotto in Valtellina dall'azienda Triacca, appositamente per lui. "Tre anni prima, nel 2001 - ricorda Beccalossi - in occasione della sua visita in Valtellina, il presidente della Repubblica, durante una colazione di lavoro, rivolse un elogio particolare e di grande apprezzamento verso quel 'moscato rosa', fino ad allora sperimentale. Da lì nacque l'idea di ribattezzarlo come 'Il Vino del Presidente'".

