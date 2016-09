Centrodestra: Salvini, meglio soli che con gente convention Parisi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 16 set. (AdnKronos) - Piuttosto che "stare in strada con gente come quella che c'è oggi alla convention di Parisi, cioè Scajola, Miccichè, Formigoni e gli euristi vari è meglio essere soli e orgogliosi con una strada più in salita, che con certi compagni di viaggio". Lo afferma Matteo Salvini, rispondendo ai microfoni di Radio Padania a un ascoltatore che chiedeva come potesse stare insieme a 'quelli di Forza Italia'. "Sono nodi che vedrò di sciogliere domenica, a Pontida: aspetto una marea di gente", aggiunge ancora. Secondo Salvini, "occorre essere in tanti e uniti, perché di nemici e trappole siamo circondati. Io paura non ne ho, non devo dire grazie a nessun potere forte: il bello della Lega è che abbiamo cuore e testa liberi".

