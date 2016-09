Call center: Slc Cgil, Mise riconvochi tavolo Gepin Contact dopo rinvio Tar

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - "La vertenza di Gepin Contact, chiusa frettolosamente con un accordo separato pochi giorni fa, non può dirsi affatto conclusa". Ad affermarlo in una nota è Martina Scheggi di Slc Cgil nazionale sottolineando che il rinvio a fine gennaio della sentenza del Tar sul ricorso avanzato da System House "mette pesantemente in discussione i contenuti dell'accordo firmato a inizio settembre, facendo ricadere ancora una volta i costi dell'operazione sui lavoratori se non rischiando addirittura di farla saltare".Tutto questo, aggiunge, "ci conferma che la situazione scaturita dell'appalto di Poste Italiane è un pasticcio senza precedenti, che merita di essere trattato con tutta l'attenzione e la cautela necessaria - conclude Scheggi. Chiediamo quindi al Ministero dello Sviluppo Economico che riconvochi con urgenza il tavolo di Gepin Contact, per poter verificare le conseguenze del rinvio del Tar e le ricadute sui lavoratori", conclude la sindacalista.

