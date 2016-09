Brescia: Beccalossi in tribunale a sostegno di Federica Raccagni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 16 set. (AdnKronos) - "Sono qui come cittadina e come rappresentante delle istituzioni per testimoniare vicinanza e solidarieta' a Federica e per schierarmi contro qualsiasi ipotesi di riduzione della pena". Lo dichiara l'assessore regionale al Territorio e Citta' metropolitana, Viviana Beccalossi, indossando una maglia con scritto "Io sto con Federica Raccagni", al all'appello in corso al Tribunale di Brescia. Il processo è a carico dei quattro rapinatori albanesi che nell'estate 2014 condannati in primo grado, a pene che variano dai 10 anni e tre mesi ai 13 anni per l'uccisione del macellaio di Pontoglio, Pietro Raccagni Presente anche Rodolfo Corazzo, il gioielliere milanese che, durante una rapina in casa propria, uccise un ladro lo scorso 24 novembre. L'assessore lombardo spiega che le ha fatto "molto piacere" incontrare, oltre a Federica e a tutti quelli che "sostengono questa battaglia", Rodolfo Corazzo. Per lui, proprio in questi giorni, il Tribunale di Milano ha chiesto l'archiviazione riconoscendo la legittima difesa. Chiaro il "no" dell'assessore a sconti di pena, che definisce "gia' troppo blanda" la sentenza di primo grado e rivendica "giustizia" anche per il processo Raccagni. "Solo con certezza del diritto - conclude la Beccalossi - e con condanne esemplari i cittadini torneranno ad avere fiducia nello Stato".

