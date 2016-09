Alitalia: azienda e sindacati al lavoro per scongiurare stop 22/9

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 16 set. (AdnKronos) - Alitalia e sindacati al lavoro per disinnescare lo sciopero di 24 ore proclamato per il 22 settembre prossimo. I rappresentanti della compagnia e delle organizzazioni sindacali di categoria hanno ripreso la trattativa sulle questioni relative al personale navigante al centro della protesta oggi nella tarda mattinata. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, il nuovo round ha fatto segnare passi avanti e le parti hanno lavorato a un testo che nelle prossime ore sarà oggetto di verifica. A questo punto, ipotizzano le stesse fonti, l'annuncio dell'intesa potrebbe arrivare nella giornata di domani. Tra i nodi al centro della vertenza ci sono l'aumento dell'orario di lavoro, le procedure di licenziamento individuale di assistenti di volo per bassa produttività, la cessione di attività a vettori extracomunitari, le agevolazioni di viaggio per il personale navigante.

Adnkronos