Alimenti: al via 'Mangiare&Salute', settimana della dieta mediterranea

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute/Labitalia) - Dopo il successo della prima edizione torna dal 19 al 24 settembre la settimana 'Mangiare&Salute', dedicata alla dieta mediterranea. I biologi nutrizionisti offriranno gratuitamente delle consulenze nutrizionali ai cittadini, aiutandoli a comprendere quanto un'alimentazione sana ed equilibrata sia importante per il mantenimento di un buono stato di salute e come sia fondamentale programmare un percorso alimentare insieme a un professionista della nutrizione. Collegandosi al sito www.mangiareesalute.it sarà possibile ricercare il biologo nutrizionista più vicino che ha aderito all'iniziativa e prenotare una visita totalmente gratuita. Oltre 1.000 professionisti di tutta Italia hanno già aderito alla settimana che nella prima edizione ha visto la partecipazione di oltre 1.300 biologi. "A poche settimane dalla conclusione della prima edizione di 'Mangiare&Salute' - spiega Ermanno Calcatelli, presidente dell'Ordine nazionale dei biologi - il Consiglio dell'Ordine ha voluto riproporre l'iniziativa e dare ascolto alle tante richieste di biologi che ci chiedevano di organizzare una nuova settimana dedicata all'alimentazione mediterranea. L'entusiasmo per questo evento ci ha letteralmente contagiato, portandoci a ripetere l'iniziativa nel più breve tempo possibile". Diversi studi hanno dimostrato che la dieta mediterranea presenta numerosi vantaggi: aiuta a perdere peso, previene malattie cardiovascolari e riduce il rischio di diabete, grazie a un elevato consumo di vegetali, cereali e un basso apporto di grassi e zuccheri. Inoltre, mantiene il cuore sano e facilita il mantenimento di un peso corporeo adeguato. "L'alimentazione mediterranea, riconosciuta dall'Unesco come Patrimonio immateriale dell'Umanità, è uno stile di vita alimentare -afferma Ermanno Calcatelli - che si fonda sulla qualità dei cibi, quali olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità". Sul sito www.mangiareesalute.it è già possibile prenotare la propria visita gratuita: inserendo il Comune di interesse, sarà possibile visualizzare l'elenco dei biologi nutrizionisti aderenti.

