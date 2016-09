VOTO CONTRARIO M5S A PROGETTO SOCIETA' UNICA

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



Pescara, Il Movimento 5 Stelle ha votato contro il progetto di fusione delle societa' di trasporto in Abruzzo. "Un progetto - spiegano i consiglieri regionali del M5S - che presenta eccessive criticita' e fumosita' oltre che incertezze per il futuro dei lavoratori. Il Movimento 5 Stelle resta a favore dell'istituzione dell'azienda unica di trasporto, e lo dimostra il voto favorevole del 9 dicembre alla legge di fusione, ma oggi era impossibile condividere i documenti presentati dalla maggioranza. Il piano industriale, infatti, non e' mai stato inviato - continuano i consiglieri pentastellati - ne' tantomeno sono stati ascoltati i sindacati in merito". E il piano strategico, inoltre, "piu' che piano e' una speranza, il sogno di come vorremmo la societa' dei trasporti, ma non ci sono ne' numeri ne' fatti. A questo si aggiunge un aumento dei costi dei biglietti per i cittadini, nessun risparmio sulle spese di gestione e la diminuzione quantitativa e qualitativa del servizio ai fruitori, insieme ad una inconsistente posizione sulle eventuali responsabilita' del Cda rispetto all'andamento della nuova azienda unica". Il capogruppo Riccardo Mercante ha presentato un emendamento, bocciato dall'aula, per stabilire la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione in caso di chiusura in perdita per due anni consecutivi.

Redazione online