Silvi Alta incendio in appartamento

E' stata svegliata dall'odore acre del fumo, dalla cucina uscivano fiamme forse per un corto circuito generato da un elettrodomestico. Ha fatto in tempo a lasciare l'abitazione e a lanciare l'allarme. Protagonista e' una novantenne che vive a Silvi Alta (Teramo). Erano circa le 3 quando e' scoppiato l'incendio che ha poi reso inutilizzabile l'appartamento in via San Rocco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roseto degli

Abruzzi (Teramo) che hanno spento il rogo. L'anziana sta bene.

