PETTINARI, INTERPELLANZA PER CONOSCERE FUTURO CIAPI

Il Consigliere regionale del M5S, Domenico Pettinari, ha presentato una interpellanza al Presidente della Giunta per conoscere il futuro della Fondazione Ciapi. Nel provvedimento, Pettinari ricostruisce la storia dell'ente di formazione abruzzese che ha un debito di circa 5 milioni di euro e 19 dipendenti in cassa integrazione (18 in servizio presso gli uffici di Pescara della Regione e 1 negli uffici della Provincia dell'Aquila). Nell'interpellanza, il Consigliere regionale del M5S, nel dettaglio, chiede di conoscere "quali iniziative abbia assunto o intenda assumere la maggioranza per risolvere definitivamente la situazione dei dipendenti del Ciapi, che da oltre un anno non percepiscono lo stipendio, se corrisponde al vero che il direttore del Ciapi continua ancora a maturare le indennita' e - conclude Pettinari - quali e quante sono le spese di rappresentanza sostenute negli anni dai vertici del Ciapi"

Redazione online