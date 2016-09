CONVENZIONE TRA CFS E MUSEO UNIVERSITA' CHIETI-PESCARA

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



Pescara Per intensificare la collaborazione nelle attivita' di educazione ambientale sara' firmata mercoledi' presso il Rettorato dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara una convenzione tra il Comando Regionale

Abruzzo del Corpo Forestale dello Stato e il Museo dello stesso ateneo. Tra le iniziative piu' rilevanti la realizzazione di una esposizione (all'interno del Museo universitario) per presentare una parte del patrimonio naturalistico di cui e' depositario il Corpo forestale dello Stato in forza dei sequestri effettuati nella lotta al traffico illecito di specie in pericolo. Questi reperti costituiscono una importantissima testimonianza dei crimini perpetrati contro la conservazione della flora e fauna selvatiche e la loro corretta esposizione, unita a corretti messaggi educativi, contribuisce ad innalzare il livello di coscienza collettiva sulla necessita' di un uso sostenibile delle risorse, assicurando il mantenimento della biodiversita' globale - dicono i promotori dell'iniziativa. Creando un collante tra i firmatari della convenzione si vuole stimolare, incentivare e implementare l'attivita' scolastica di ogni ordine e grado proprio mediante l'esposizione e la fruizione del patrimonio che verra' condiviso. La convenzione prevede anche aspetti formativi, con predisposizione ed erogazione di corsi specifici da tenersi all'interno del Museo. Gli spazi del Rettorato dove avverra' la firma sono quelli di Chieti.

Redazione online