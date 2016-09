CAMORRA: SEL, SERVE COMMISSIONE INCHIESTA SU POST SISMA L'AQUILA

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



Roma, 17 mar. - "L'ennesimo arresto di un imprenditore impegnato nei cantieri della ricostruzione de L'Aquila confermano la giustezza della proposta di Sel di istituire una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post terremoto in

Abruzzo. E' incomprensibile l'atteggiamento del Pd e della maggioranza che, anche di fronte ai continui scandali, continua a negare l'istituzione di una commissione che avrebbe il potere non solo di approfondire come sono stati utilizzati i fondi pubblici per la ricostruzione ma, di rendere conto alla opinione pubblica che si vigila sull'uso del denaro pubblico, 11 miliardi gia' spesi e 10 da spendere, anche allo scopo di prevenire azioni criminali". Lo afferma il deputato

abruzzese di Sel Gianni Melilla, primo firmatario della proposta di commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post-terremoto a L'Aquila. "L'importante lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine - osserva - deve essere affiancato da una serie di provvedimenti, anche normativi, per evitare il ripetersi di questi fatti. La ricostruzione aquilana non puo' essere lasciata in mano alle organizzazioni criminali. Tornero' a chiedere la calendarizzazione della proposta di legge di Sel" conclude Melilla.

