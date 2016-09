CAMORRA: FAVORÌ LATITANZA ZAGARIA, INTERCETTATO IN INCHIESTA SU RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



L'AQUILA, Il nome di Raffaele Cilindro, l'imprenditore 51enne impegnato nella ricostruzione post-sisma dell'Aquila arrestato nell'ambito di una inchiesta della Dda di Napoli con l'accusa di aver favorito l'ex boss dei Casalesi Michele Zagaria, compariva già in un capitolo dell'ordinanza di custodia cautelare che nel giugno scorso aveva portato agli arresti alcuni imprenditori che operavano nel capoluogo

abruzzese per presunte infiltrazioni camorristiche. Nel provvedimento compariva il nome di Cilindro, per altro all'epoca non indagato, in una intercettazione telefonica e ambientale con Alfredo Di Tella, uno degli imprenditori arrestati nell'inchiesta denominata 'Dirty job', a cui lo legherebbe, secondo l'accusa, una lunga amicizia. Intanto nelle ultime ore, anche alla luce di quest'ultima vicenda, il deputato

abruzzese Gianni Melilla (Sel) ha chiesto al governo la istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione in

Redazione online