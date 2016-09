ANAS, SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS80 A CROGNALETO L'AQUILA

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



L'Anas comunica che, per consentire la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata, sulla strada statale 80 «del Gran Sasso d'Italia» è provvisoriamente in vigore il senso unico alternato della circolazione all'altezza del km 47,100, in località Tintorale nel comune di Crognaleto, in provincia di Teramo. Sul posto sono presenti le squadre dell'Anas e del Corpo Forestale per la gestione della viabilità e l'impresa di pronto intervento per la rimozione dell'albero e per ripristinare al più presto il normale flusso della circolazione

Redazione online