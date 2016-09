Nuovi loculi ai Colli Madonna Il caro estinto non può attendere

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



PESCARA Il cimitero di Colli Madonna «scoppia», urgono nuovi loculi e oggi il Consiglio comunale deve necessariamente approvare la variante al Piano regolatore generale per consentire l'ampliamento del sito e la realizzazione di 810 nuovi loculi, dei quali 200 in cappelle private e 260 in sepolcreti. La delibera sui lavori al cimitero dei Colli vaga da quasi sei mesi, dal lontano 14 maggio, quando, sotto l'Amministrazione di centrodestra, non si riuscì ad approvare la variante. Ci ha riprovato il centrosinistra già tre volte, sempre senza successo e sempre per opposizioni interne. L'ultima in ordine di tempo, il 18 ottobre, ha avuto un esito inglorioso con i banchi della maggioranza praticamente deserti. Colpa di litigi tutti interni al Pd, incomprensibili per i cittadini che aspettano un'opera che è soprattutto un servizio pubblico. Ecco perché la riunione odierna dell'assise civica non può finire come le altre: a Colli Madonna, infatti, l'emergenza del caro estinto è già in atto e la delibera di variante deve passare per forza, pena il tristissimo spettacolo del trasferimento delle salme nel cimitero di San Silvestro. I lavori a Colli Madonna, è il caso di specificare, sono anche gli ultimi possibili perché altre zone dove costruire loculi e fosse vergini non ci sono più ai Colli. Nel futuro immediato l'Amministrazione comunale dovrà accelerare sul progetto del crematorio nell'area metropolitana, peraltro in cantiere unitamente al Comune di Montesilvano. Il centrodestra (Forza Italia, Ncd e Pescara Futura) aveva attaccato duramente gli avversari per aver disertato l'aula due settimane fa e tornano all'assalto stavolta. «Se appare chiarissimo che la maggioranza di centrosinistra si è frantumata sulla prima questione di rilievo approdata in Consiglio (ovviamente dopo le tasse) - hanno detto i capigruppo Marcello Antonelli, Guerino Testa e Carlo Masci - non ci è altrettanto chiaro quali siano le problematiche che hanno spaccato il centrosinistra. Ci piacerebbe sapere se i contrasti emersi possono essere superati, anche perché c'è la necessità di dare risposte ai cittadini su una serie di fronti, e nel caso specifico la carenza di loculi non può essere trascinata ancora per molto. Ricordiamo, tra l'altro, che questa delibera è del 14 maggio scorso, quando il centrosinistra aveva già i numeri per far passare il provvedimento, ma ad oggi siamo ancora ad un nulla di fatto, grazie a crepe e divisioni politiche che sicuramente non fanno bene alla nostra città». Secondo il centrodestra, la variante al Prg per l'ampliamento del cimitero di Colli Madonna non può più attendere, per questo il Consiglio comunale di questa mattina assume i contorni di una prova sulla coesione del centrosinistra. «La maggioranza - hanno aggiunto Antonelli, Testa e Masci - finora si è dimostrata una sorta di Armata Brancaleone. Quanto al Pd, quello che è accaduto nell'ultima riunione in aula è la conseguenza della coscienza sporca per l'operazione portata avanti da D'Alfonso sul cimitero che è stata tra le più vergognose in città e non ha prodotto benefici, ma solo il raddoppio della tariffe».

Redazione online