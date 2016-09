D’Alfonso tiene nascosti i dati istituzionali

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Abruzzo



PESCARA L’Autorità nazionale anticorruzione boccia l’Abruzzo in materia di trasparenza. Il sito istituzionale della giunta regionale, infatti, risulta solo parzialmente conforme agli obblighi di pubblicazione imposti dalla delibera numero 77 del 2013. Nel corso della verifica effettuata il 4 aprile scorso, prima dell’insediamento dell’amministrazione D’Alfonso, è stata riscontrata la mancata pubblicazione dei dati riguardanti il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il monitoraggio dei tempi procedimentali, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, i consulenti e i collaboratori, i beni immobili e la gestione del patrimonio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L’Autorità anticorruzione, prima di pubblicare il rapporto, ha ritenuto opportuno sottoporre i risultati della rilevazione al nuovo presidente della Regione, concedendogli la possibilità di presentare eventuali osservazioni o di fornire altri riscontri. Dalla giunta regionale, però, non è arrivato alcun segnale e la nuova verifica, condotta il 21 agosto scorso, ha confermato la scarsa trasparenza del sito istituzionale: non sono stati pubblicati, infatti, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, i rendiconti dei gruppi consiliari regionali dell’anno 2013 e il monitoraggio dei tempi procedimentali, mentre sono state rilevate carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a consulenti e collaboratori, beni immobili e gestione del patrimonio, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. D’Alfonso, nel corso dell’ultima campagna elettorale, aveva annunciato una grande svolta sul tema della trasparenza, ma stando ai giudizi dell’Anac, i risultati tardano ad arrivare. La delibera dell’Autorità anticorruzione, infatti, impone vincoli molto rigidi, su temi particolarmente sensibili. Ad esempio, nella sotto-sezione del sito, corrispondente alla voce ìconsulenti e collaboratori», risultano pubblicati un elenco contenente i nomi di tutti i co.co.co, aggiornato a marzo del 2014 e un altro elenco relativo agli incarichi affidati dall’Autorità ambientale Abruzzo, aggiornato alla stessa data: mancano, però, degli elementi di particolare rilievo, come gli estremi degli atti di conferimento, la ragione dell’incarico e larga parte dei curricula, e non c’è traccia neanche delle dichiarazioni di svolgimento di altri incarichi e delle attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. Insomma un susseguirsi di nomi, senza chiarire sulla base di quale elementi siano state effettuate le scelte e senza fornire sufficienti garanzie in merito all’insindacabilità delle stesse. È un mistero, inoltre, la mancata pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali dell’anno 2013, che risultavano pubblicati il 4 aprile scorso, mentre pochi mesi dopo sono spariti dal sito.

